«Я щиро захоплююся ним». Алькарас зробив несподіваний жест після поразки Сіннеру у фіналі в Монте-Карло — відео

14 квітня, 16:50
Сіннер обіграв Алькараса у фіналі (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Сіннер обіграв Алькараса у фіналі (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Іспанський тенісист Карлос Алькарас прокоментував момент після фіналу турніру в Монте-Карло, коли він залишився подивитися, як переможець змагань італієць Яннік Сіннер виконує традиційний стрибок у басейн.

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Про це повідомляє Marca.

У вирішальному матчі турніру італієць здолав іспанця у двох сетах — 7:6 (5), 6:3. Після перемоги Сіннер за традицією чемпіонів турніру в Монте-Карло стрибнув із трампліна в басейн, і Алькарас вирішив залишитися, щоб подивитися на цей момент.

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Іспанський тенісист підкреслив, що між ними панують поважні стосунки, попри принципове суперництво на корті.

«У нас із Янніком дуже гарні стосунки. Це не щось особисте, на кшталт спільних вечерь, але і він, і його команда — прекрасні люди. Поза тим, як ми боремося на корті, наш характер поза ним не зміниться. І це проявляється у повазі, яку ми маємо один до одного.

Після фіналу я йшов до своєї кімнати, побачив, як він збирається стрибати, і залишився подивитися на цей момент. Я щиро захоплююся ним, і це гарний спосіб показати світові, що, попри суперництво на корті, ми можемо залишатися хорошими людьми й мати добрі стосунки", — сказав Алькарас.

Раніше Алькарас в історичному матчі переміг Джоковича і вперше став чемпіоном Australian Open.

Також повідомлялося, що Сіннер встановив унікальний рекорд чоловічого тенісу після перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Яннік Сіннер Карлос Алькарас Теніс

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