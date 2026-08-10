Світоліна довела десяту ракетку світу до сліз: суперниця розплакалася просто під час матчу — відео

10 серпня, 11:28
Еліна Світоліна обіграла Аманду Анісімову (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Еліна Світоліна обіграла Аманду Анісімову (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Торонто.

Перша ракетка України в матчі четвертого кола перемогла представницю США Аманду Анісімову, яка є десятою ракеткою світу.

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Поєдинок завершився у двох сетах — 6:2, 6:4. Матч тривав годину і 19 хвилин. Світоліна реалізувала п’ять брейк-пойнтів із 14 і програла лише два гейми на власній подачі.

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Під час поєдинку Анісімова не змогла стримати емоцій і розплакалася просто на корті.

Світоліна вийшла до чвертьфіналу на другому турнірі WTA 1000 поспіль. Нагадаємо, у травні Еліна виграла турнір цієї категорії в Римі . Українка вже ставала чемпіонкою в Торонто у 2017 році.

У чвертьфіналі суперницею Світоліної стане нейтральна тенісистка з російським паспортом Катерина Александрова, яка напередодні перемогла першу ракетку світу Аріну Соболенко (7:6, 4:6, 6:4). Еліна лідирує в протистоянні з Александровою, вигравши три матчі з чотирьох.

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Раніше Марта Костюк у двогодинному поєдинку поступилася Ізі Швьонтек у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру в Торонто.

Ми писали, що Свьонтек похвалила Костюк після перемоги в Торонто. Польська тенісистка сказала, що це був один із її найкращих матчів у поточному сезоні.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Теніс Еліна Світоліна Торонто

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