«Поїздка на американських гірках». Відома тенісистка завершила кар'єру після 20 років виступів

36-річна спортсменка опублікувала прощальний допис у своєму Instagram.

«Ніколи не буває легко попрощатися з тим, що ти по-справжньому любиш, але після кількох місяців ретельних роздумів я ухвалила своє рішення. Я завершую професійну кар'єру в тенісі.

Реклама

Озираючись на всі ці роки (а точніше — десятиліття), я відчуваю лише вдячність. Для мене було честю ділити корт із неймовірними гравцями, тренерами, фізіотерапевтами, спонсорами, офіційними особами і, звісно ж, моїми чудовими вболівальниками.

Це була справжня поїздка на американських гірках — із злетами і падіннями, радістю та викликами. Водночас я неймовірно пишаюся всім, чого досягла, а ще більше — дружбами на все життя, які побудувала з видатними людьми на цьому шляху.

І насамкінець — моїй родині та близьким: слів ніколи не буде достатньо. Знайте, що моя найглибша вдячність і безмежна любов завжди з вами", — написала Севастова.

Анастасія Севастова дебютувала на професійному рівні у 2006 році. За кар'єру вона виграла чотири титули WTA в одиночному розряді і заробила понад 8,5 мільйона доларів призових.

Найбільших успіхів Севастова досягла у 2018 році, коли дійшла до півфіналу US Open і піднялась на 11-ту сходинку у світовому рейтингу.

Раніше повідомлялося, що Алькарас уперше в кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції.