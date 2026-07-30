Російську тенісистку дискваліфікували майже на 5 років за порушення антикорупційних правил

30 липня, 11:16
Анастасія Сухотіна (Фото: Анастасія Сухотіна/Instagram)

Анастасія Сухотіна (Фото: Анастасія Сухотіна/Instagram)

Міжнародне агентство з тенісної чесності (ITIA) дискваліфікувало російську тенісистку Анастасію Сухотіну за численні порушення антикорупційних правил

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Про це повідомляє офіційний сайт ITIA.

26-річну спортсменку відсторонили на чотири роки та 10 місяців, а також оштрафували на 30 тисяч доларів, з яких 22,5 тисячі мають умовний характер. Термін дискваліфікації розпочався 17 липня 2026 року та завершиться 16 травня 2031-го.

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Сухотіна спочатку заперечувала висунуті проти неї звинувачення, однак зрештою погодилася на санкцію, узгоджену безпосередньо з ITIA. Тенісистка визнала вісім порушень антикорупційних правил, скоєних у період із 2019 до 2024 року.

За інформацією агентства, порушення поступово ставали серйознішими — від спроб робити ставки на теніс до корупційного впливу на інших гравців та знищення доказів.

Сухотіна свого часу піднімалася на 607-му позицію світового рейтингу в одиночному розряді. Свого найкращого результату в кар'єрі вона досягла у серпні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що українського тенісиста Олександра Овчаренка дискваліфікували через причетність до ставок на матчі.

Також чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову дискваліфікували на чотири роки через відмову пройти допінг‑тест.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Дискваліфікація Теніс

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