Російську тенісистку дискваліфікували майже на 5 років за порушення антикорупційних правил

Міжнародне агентство з тенісної чесності (ITIA) дискваліфікувало російську тенісистку Анастасію Сухотіну за численні порушення антикорупційних правил

Про це повідомляє офіційний сайт ITIA.

26-річну спортсменку відсторонили на чотири роки та 10 місяців, а також оштрафували на 30 тисяч доларів, з яких 22,5 тисячі мають умовний характер. Термін дискваліфікації розпочався 17 липня 2026 року та завершиться 16 травня 2031-го.

Реклама

Сухотіна спочатку заперечувала висунуті проти неї звинувачення, однак зрештою погодилася на санкцію, узгоджену безпосередньо з ITIA. Тенісистка визнала вісім порушень антикорупційних правил, скоєних у період із 2019 до 2024 року.

За інформацією агентства, порушення поступово ставали серйознішими — від спроб робити ставки на теніс до корупційного впливу на інших гравців та знищення доказів.

Сухотіна свого часу піднімалася на 607-му позицію світового рейтингу в одиночному розряді. Свого найкращого результату в кар'єрі вона досягла у серпні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що українського тенісиста Олександра Овчаренка дискваліфікували через причетність до ставок на матчі.

Також чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову дискваліфікували на чотири роки через відмову пройти допінг‑тест.