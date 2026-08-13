Лунін вийшов на поле з перших хвилин і відіграв увесь матч. Наприкінці першого тайму Андрій записав на свій рахунок результативну передачу.

Українець здійснив сейв після удару головою гравця Депортіво, після чого ввів м’яч у гру довгим пасом рукою на Браїма Діаса. Півзахисник Реала випередив у забігу кількох суперників, зблизився з голкіпером і відправив м’яч у сітку. Цей гол приніс мадридцям перемогу з мінімальним рахунком.

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Це не перший асист Луніна за Реал. У листопаді 2024 року він зробив гольову передачу на Вінісіуса Жуніора у матчі чемпіонату Іспанії проти Осасуни (4:0), але тоді це був пас ногою.

Лунін є гравцем Реала з 2018 року, він виграв із мадридським клубом 11 трофеїв. Минулого сезону Андрій провів 12 матчів за Реал, пропустив 21 гол і один раз зіграв на нуль.

Нову кампанію Ла Ліги мадридці розпочнуть 22 серпня виїзним матчем проти Еспаньйола.

Раніше Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Також гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїма Конате.

Перед цим Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.