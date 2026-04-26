Калініна поступилась експершій ракетці світу на престижному турнірі в Мадриді

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла вийти до 1/8 турніру WTA 1000 в Мадриді.

У третьому колі Ангеліна протистояла колишній першій ракетці світу Наомі Осаці. Найкраща тенісистка Японії у першому сеті перемогла українку з рахунком 6:1. Друга партія також завершилась на користь Наомі - 6:3.

Реклама

Матч тривав одну годину і 16 хвилин. Калініна подала один раз навиліт, зробила одну подвійну помилку і використала два з п’яти брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open

WTA 1000

Мадрид, Іспанія

21 квітня — 3 травня

Ґрунт

Призові: €8,235,540

Третє коло

Ангеліна Калініна (Україна) — Наомі Осака (Японія) — 1:6, 3:6

У наступному раунді Осака зіграє проти Аріни Соболенко.

Раніше виступи на турнірі несподівано припинила перша ракетка України Еліна Світоліна.

Також вибули Дар’я Снігур та Юлія Стародубцева.

Перед цим після першого кола зі змагань вилетіли Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

Зазначимо, Костюк розгромила колишню росіянку і вийшла до третього кола турніру в Мадриді, де зіграє з Джессікою Пегулою.

Варто зазначити, що Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Ангеліна також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.

Раніше ми писали, що колишня перша ракетка світу викликала лікаря на корт під час матчу в Мадриді.