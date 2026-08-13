Калініна відігралася з 2:4 та здобула перемогу на старті турніру в Цинциннаті
Ангеліна Калініна (Фото: REUTERS/Owen Hammond/NurPhoto)
Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до другого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
У стартовому матчі вона здобула вольову перемогу над чешкою Дар'єю Відмановою — 4:6, 6:4, 6:2.
У першому сеті Калініна виграла чотири гейми поспіль, але Відманова відповіла п’ятьма та забрала партію. У другій Калініна поступалася 2:4, однак зуміла виграти чотири гейми поспіль і зрівняла рахунок.
У вирішальному сеті українка віддала суперниці лише два гейми та завершила матч після 2 годин 25 хвилин на корті.
Ця перемога дозволила Калініній повторити свій найкращий результат на Cincinnati Open — вихід до другого кола. Вперше вона досягла цієї стадії у 2023 році.
У 1/32 фіналу Калініна зіграє проти американки Емми Наварро, яка має 25-й номер посіву.
WTA 1000. Цинциннаті. 1/64 фіналу
Дар’я Відманова (Чехія, WC) — Ангеліна Калініна (Україна) — 1:2 (6:4, 4:6, 2:6)
Раніше повідомлялось, що Світоліна поступилася Свьонтек у напруженому півфіналі престижного турніру WTA 1000 у Торонто