Поступилася у трьох сетах: Калініна зупинилася за крок до півфіналу WTA 250 у Гамбурзі
Ангеліна Калініна (Фото: REUTERS/Owen Hammond)
Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Гамбурзі, поступившись у чвертьфіналі п'ятій сіяній представниці Німеччини Тамарі Корпач.
Це була перша очна зустріч тенісисток на рівні WTA.
У першому сеті Корпач оформила три брейки поспіль і повела 5:1. Калініна скоротила відставання до двох геймів, однак програла партію з рахунком 3:6.
Другий сет українка провела значно впевненіше, двічі взяла подачу суперниці та зрівняла рахунок за партіями, вигравши 6:1.
У вирішальному сеті з рахунком 6:1 вже перемогла Корпач. Німкеня програла перший гейм на своїй подачі, після чого виграла шість поспіль і оформила вихід до півфіналу.
WTA 250. Гамбург. Ґрунт. ¼ фіналу
Тамара Корпач (Німеччина, 5) — Ангеліна Калініна (Україна, 2) — 6:3, 1:6, 6:1
Нагадаємо, раніше перед чвертьфінальним матчем у Гамбурзі знялася ще одна українська тенісистка — Олександра Олійникова (45).
Також повідомлялося, що Дар’я Снігур перемогла представницю Таїланду Ланлану Тараруді та вийшла до півфіналу турніру WTA 250 у Празі.