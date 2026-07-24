Поступилася у трьох сетах: Калініна зупинилася за крок до півфіналу WTA 250 у Гамбурзі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Гамбурзі, поступившись у чвертьфіналі п'ятій сіяній представниці Німеччини Тамарі Корпач.

Це була перша очна зустріч тенісисток на рівні WTA.

У першому сеті Корпач оформила три брейки поспіль і повела 5:1. Калініна скоротила відставання до двох геймів, однак програла партію з рахунком 3:6.

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Другий сет українка провела значно впевненіше, двічі взяла подачу суперниці та зрівняла рахунок за партіями, вигравши 6:1.

У вирішальному сеті з рахунком 6:1 вже перемогла Корпач. Німкеня програла перший гейм на своїй подачі, після чого виграла шість поспіль і оформила вихід до півфіналу.

WTA 250. Гамбург. Ґрунт. ¼ фіналу

Тамара Корпач (Німеччина, 5) — Ангеліна Калініна (Україна, 2) — 6:3, 1:6, 6:1

Нагадаємо, раніше перед чвертьфінальним матчем у Гамбурзі знялася ще одна українська тенісистка — Олександра Олійникова (45).

Також повідомлялося, що Дар’я Снігур перемогла представницю Таїланду Ланлану Тараруді та вийшла до півфіналу турніру WTA 250 у Празі.