У фіналі ґрунтових змагань Сіннер переміг німця Александра Звєрєва у двох сетах — 6:1, 6:2. Італієць уперше тріумфував у Мадриді.

Сіннер став першим тенісистом в історії, який виграв п’ять поспіль турнірів серії Мастерс (друга за престижністю серія після Великих шлемів). Наприкінці минулого року Яннік став чемпіоном у Парижі, а у нинішньому сезоні перед Мадридом виграв Мастерси в Індіан-Веллсі, Маямі і Монте-Карло.

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Рекордна переможна серія Сіннера на Мастерсах становить 28 матчів. У цих поєдинках він сумарно програв лише два сети.

Загалом Сіннер здобув 28-й трофей в одиночному розряді і дев’ятий на турнірах ATP Masters 1000. Італієць вигравав вісім із дев’яти Мастерсів світового туру, йому бракує лише перемоги на турнірі у Римі, який розпочнеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, 24-річний Сіннер виграв чотири турніри Великого шлему: два Australian Open (2024, 2025), US Open (2024) і Вімблдон (2025). Він також двічі ставав чемпіоном Підсумкового турніру (2024, 2025).

Раніше повідомлялося, що Карлос Алькарас, головний суперник Сіннера у тенісі, уперше в кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції.