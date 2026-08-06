Тріумф аутсайдерів. На турнірі серії Мастерс у Монреалі встановлено історичний антирекорд у тенісі

2 серпня в Монреалі стартував ATP Masters 1000 — це друга за престижністю серія в тенісі після турнірів Великого шлему.

На змагання не приїхали двоє найкращих тенісистів сучасності: перша ракетка світу Яннік Сіннер вирішив продовжити паузу після перемоги на Вімблдоні, а другий номер рейтингу Карлос Алькарас продовжує відновлюватися після травми зап’ястя.

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Також від участі у турнірі відмовилися Фелікс Оже-Альяссім (№ 4 ATP) та Новак Джокович (№ 5 ATP). А третя і шоста ракетки світу, Александр Звєрєв та Данило Медвєдєв відповідно, зазнали сенсаційних поразок у другому колі: німець поступився Таллону Грікспору (7:6, 2:6, 4:6), а нейтральний тенісист з російським паспортом вилетів від Ботіка ван де Зансхулпа (3:6, 6:7).

Таким чином, вперше за всю історію турнірів серії ATP Masters 1000, які проводяться з 1990 року, до 1/16 фіналу не дійшов жоден представник топ-6 світового рейтингу, повідомляє журналіст Бен Ротенберг.

Якщо ж брати топ-5, то подібне траплялося лише одного разу. Востаннє Мастерс проходив без жодного гравця з першої п’ятірки рейтингу ATP у цій стадії ще в Римі у 1991 році.

Найрейтинговішим учасником турніру у Монреалі залишається сьома ракетка світу Алекс де Мінор, який в 1/16 фіналу зіграє проти британця Кемерона Норрі.

Раніше повідомлялося, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс встановив історичний рекорд на старті престижного турніру в Монреалі.