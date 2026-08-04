Провів понад 400 матчів і вигравав Лігу чемпіонів: легендарний футболіст Барселони перейшов до Аякса

Амстердамці орендували 34-річного футболіста на сезон 2026/27, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тер Штеген виступатиме в оренді другий сезон поспіль. Другу половину минулої кампанії німець відіграв у Жироні, проте провів лише два матчі в чемпіонаті Іспанії.

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«Марк має видатний послужний список, а його якості широко визнані. Він одразу підсилить нашу команду. Ми з Марком добре знаємо одне одного, і я з нетерпінням чекаю можливості знову працювати разом», — прокоментував трансфер воротаря технічний директор Аякса Йорді Кройф.

Тер Штеген є вихованцем Боруссії Менхенгладбах, у Барселону він перейшов у 2014 році за 12 мільйонів євро. У складі каталонської команди німець провів 432 матчі й виграв низку трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів (2014/15) та сім титулів чемпіона Іспанії.

Перед сезоном 2024/25 Тер Штегена було призначено капітаном Барселони, однак він провів вкрай мало матчів у цьому статусі через травми.

За національну збірну Німеччини Тер Штеген відіграв 44 матчі.

Раніше повідомлялося, що Барселона придбала форварда дортмундської Боруссії за 22 мільйони євро.