Сім разів вдарив по борту. Скандального російського тенісиста оштрафували після істерики на турнірі в Монте-Карло — відео
Данило Медведєв (Фото: REUTERS/Manon Cruz)
Десята ракетка світу Данило Медведєв розгромно програв Маттео Берреттіні (№ 91 ATP) в 1/16 фіналу турніру ATP 1000 у Монте-Карло.
Італієць здолав росіянина у двох сетах. Обидва завершилися з нищівним рахунком — 6:0, 6:0. Матч тривав 51 хвилину.
Медведєв не змирився з поразкою, а розлютився й завдав сім ударів ракеткою по борту. Після цього його оштрафували на шість тисяч євро за неспортивну поведінку.
Цікаво, що тенісист пропускав перше коло, а за єдиний поєдинок на турнірі він заробив 45 520 євро.
Зазначимо, що Медведєв регулярно влаштовує істерики під час і після своїх матчів. Влітку минулого року на Відкритому чемпіонаті США 2025 після поразки в першому колі він отримав великий штраф за свою поведінку в програній зустрічі.
Тоді перед другою подачею його суперника на матч-пойнті на корт помилково вийшов фотограф, і суддя на вишці призначив перегравання першої подачі. Медведєв почав сперечатися з арбітром, а потім образив його. Після поразки Данило розбив свою ракетку.
Медведєв був змушений виплатити 42500 доларів штрафу, з яких 30 тисяч — за неспортивну поведінку, а 12500 — за розбиту ракетку. Це склало значну частину від його призових — 110 тисяч доларів.
Раніше він влаштував істерику і зламав ракетку після провалу в ОАЕ. А також нахамив судді під час матчу в Роттердамі.