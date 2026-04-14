Італієць здолав росіянина у двох сетах. Обидва завершилися з нищівним рахунком — 6:0, 6:0. Матч тривав 51 хвилину.

Медведєв не змирився з поразкою, а розлютився й завдав сім ударів ракеткою по борту. Після цього його оштрафували на шість тисяч євро за неспортивну поведінку.

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Цікаво, що тенісист пропускав перше коло, а за єдиний поєдинок на турнірі він заробив 45 520 євро.

#VIRAL Daniil Medvedev pierde el control!!



Esta fue la reacción del tenista ruso tras sufrir la primera derrota 6-0 6-0 de su carrera ante Matteo Berrettini en el Abierto de Montecarlo.#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags pic.twitter.com/zcHYn3RNn1 — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 8, 2026

Зазначимо, що Медведєв регулярно влаштовує істерики під час і після своїх матчів. Влітку минулого року на Відкритому чемпіонаті США 2025 після поразки в першому колі він отримав великий штраф за свою поведінку в програній зустрічі.

Тоді перед другою подачею його суперника на матч-пойнті на корт помилково вийшов фотограф, і суддя на вишці призначив перегравання першої подачі. Медведєв почав сперечатися з арбітром, а потім образив його. Після поразки Данило розбив свою ракетку.

Медведєв був змушений виплатити 42500 доларів штрафу, з яких 30 тисяч — за неспортивну поведінку, а 12500 — за розбиту ракетку. Це склало значну частину від його призових — 110 тисяч доларів.

Раніше він влаштував істерику і зламав ракетку після провалу в ОАЕ. А також нахамив судді під час матчу в Роттердамі.