«У мене війна, я не замовкну». Олійникова розкритикувала українських тенісисток за танці з росіянками на весіллі Касаткіної

Українська тенісистка Олександра Олійникова різко висловилася щодо поведінки своїх колег — Юлії Стародубцевої та Надії Кіченок, які були помічені на весіллі ексросіянки Дар’ї Касаткіної в Афінах.

Олійникова опублікувала сторіс в Instagram у якому заявила, що для неї ці кадри з українками стали великим розчаруванням, в той час, як вона веде боротьбу за ізоляцію російських спортсменів.

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«Коли прокидаєшся зранку і бачиш відео українських спортсменів, які тусять із росіянами під всяку російську музику десь в Афінах… А ти ставиш кар'єру під загрозу, щоб досягти хоч якоїсь справедливості: збираєш докази, факти, потім все це виносиш у публічний простір, говориш про це в інтерв'ю, звертаєшся до аудиторії, до спортивних уболівальників. А потім, оскільки це незручно, тобі прилітають штрафи, погрози, погрози дискваліфікації. І замість того, щоб знаходити солідарність, ти бачиш ось таке представництво України.

Я говорила ще два роки тому, що для нас важлива єдина позиція, і тут не може бути жодного компромісу. Були спроби приватно поговорити. Я нікому не бажаю нічого поганого. Я хочу досягнути кращого для своєї країни, для її інтересів і для її виживання. І я вважаю, що спорт як представництво країни має значення. У часи великої війни відповідальність значно зростає. Але, очевидно, людська байдужість просто непробивна.

Бачачи таку «солідарність» серед своїх колег, які мали б так само виступати за інтереси нашої країни, так само боротися з тим, що зараз пропонують спортивні організації, так само висловлювати свою позицію, я просто розумію, як легко буде далі тиснути на мене — збільшувати цей тиск на тих, хто не боїться говорити.

Але я все одно готова до цих ризиків. І поки в одній тусовці з росіянами звучить «Люби меня, люби», у мене війна. І я не замовкну", — сказала Олійникова.

Весілля колишньої російської тенісистки Дар'ї Касаткіної, яка нині представляє Австралію, відбулося в Афінах. Окрім українокк Надії Кіченок і Юлії Стародубцева на святі були тенісистки із Росії, які виступають у нейтральному статусі або під прапорами інших держав — Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова, Катерина Антипова, а також Аріна Родіонова (Австралія) та Камілла Рахімова (Узбекистан).

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В мережу потрапило відео як Кіченок і Стародубцева танцюють разом із російськими тенісистками під російську музику.

Раніше Касаткіна засудила війну Росії проти України. Також вона відреагувала на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Минулого року українська тенісистка Марта Костюк потисла руку Касаткіній після матчу на турнірі в Римі.

Костюк заявила, що Дар’я — приклад того, як навіть у складних обставинах можна залишатися людиною.

Крім цього, Федерація тенісу України похвалила Касаткіну за антивоєнну позицію.