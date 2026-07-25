Камбек у першому сеті. Українка Снігур вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 250

Українська тенісистка Дарія Снігур перемогла чешку Терезу Валентову у півфіналі турніру WTA 250 у Празі.

Матч тривав майже дві години. У першій партії Снігур поступалася 2:4, а згодом і 3:5, однак змогла повернутися в гру, перевести сет на тай-брейк і виграти його з рахунком 7:4.

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У другому сеті Дарія діяла впевненіше та довела матч до перемоги — 6:3.

Для 24-річної українки це буде перший фінал на рівні турнірів WTA 250. Суперниця Снігур визначиться у протистоянні Ліллі Таггер (Австрія) та Барбори Крейчикової (Чехія).

Фінальний матч у Празі запланований на 26 липня.

Дар’я була посіяна під 8-м номером і на шляху до фіналу вже обіграла німкеню Еллу Зайдель, туркеню Айлу Аксу та тайську тенісистку Ланлану Тараруді.

Тереза ​​Валентова (Чехія) — Дарія Снігур (Україна) 0:2 (6(4):7, 3:6)

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Раніше українська тенісистка Анастасія Соболєва стала переможницею турніру ITF W50 у польському Гданську.

У травні перша ракетка України Еліна Світоліна виграла ґрунтовий турнір WTA 1000 у Римі.

Також у травні Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, обігравши у фіналі росіянку Мірру Андрєєву.

Перед цим Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

У квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.