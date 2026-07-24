Українська тенісистка розгромила суперницю та пробилася до півфіналу турніру в Празі

Українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла представницю Таїланду Ланлану Тараруді у чвертьфіналі турніру WTA 250 у чеській Празі

Матч тривав лише 1 годину 11 хвилин. Перший сет Снігур провела бездоганно, не віддавши суперниці жодного гейму — 6:0.

На старті другої партії українка опинилася в ролі наздоганяючої, поступаючись із рахунком 1:3. Однак після цього вона повністю перехопила ініціативу, виграла п’ять геймів поспіль і завершила зустріч перемогою — 6:3.

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За вихід до фіналу українка побореться з чешкою Терезою Валентовою. Матч відбудеться завтра, 25 липня.

Ланлана Тараруді (Таїланд) — Дар’я Снігур (Україна) 0:2 (0:6, 3:6)

Раніше українська тенісистка Анастасія Соболєва стала переможницею турніру ITF W50 у польському Гданську.

У травні перша ракетка України Еліна Світоліна виграла ґрунтовий турнір WTA 1000 у Римі.

Також у травні Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, обігравши у фіналі росіянку Мірру Андрєєву.

Перед цим Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

У квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.