Камбек у фіналі. Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру в Тунісі

Українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Монастірі, Туніс.

У фіналі 20-річна українка здобула вольову перемогу над другою сіяною змагань Євою Марі Ворачек з Німеччини.

Єсипчук прогрла переший сет 2:6, проте виграла другу партію на тайбрейку. У вирішальному сеті Дар’я контролювала гру та довела матч до перемоги — 6:3.

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Для Єсипчук цей титул став другим у кар'єрі на турнірах серії ITF в одиночному розряді. Цікаво, що свій перший трофей українка також виграла саме в Монастірі — у жовтні 2024 року.

Турнір проходив на хардових кортах із призовим фондом $15,000.

Єсипчук посідає 729-те місце у світовому рейтингу.

Дар’я Єсипчук (Україна) — Єва Мара Ворачек (Німеччина) 2:1 (2:6, 7:6 (3), 6:3)

Раніше повідомлялося, що Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії.

У лютому Снігур стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову, а перед цим дійшла до фіналу, де поступилася японці Моюці Учідзімі.