Українка Снігур зазнала поразки у своєму дебютному фіналі на турнірі WTA

Українська тенісистка Дарія Снігур поступилася австрійці Ліллі Таггер у фіналі хардового турніру WTA 250 в Празі.

На початку матчу Снігур зробила брейк, але не змогла подати на сет за рахунку 5:3. Тайбрейк українка програла з рахунком 3:7.

У другому сеті Таггер домінувала на корті. Австрійка зробила два брейки й упевнено завершила поєдинок — 6:2 на її користь. Загалом зустріч тривала півтори години.

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WTA 250 (хард), Прага, фінал

Дарія Снігур (Україна) — Ліллі Таггер (Австрія) — 6:7 (3), 2:6

Для Снігур це був дебютний фінал у кар'єрі на рівні WTA-туру (турніри категорії WTA 250 і вище). Таггер вдруге виступала у фіналі й здобула перший титул.

За підсумками турніру в Чехії Снігур вперше увійде до топ-50 світового рейтингу. Наразі українка посідає 54-те місце.

Ми писали, що у березні Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

У травні перша ракетка України Еліна Світоліна виграла ґрунтовий турнір WTA 1000 у Римі.

Також у травні Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, обігравши у фіналі росіянку Мірру Андрєєву.