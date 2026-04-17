Виграв сім турнірів Великого шлему. Відомий британський тенісист оголосив про завершення кар'єри

40-річний спортсмен, який востаннє виходив на корт на US Open 2025 року, заявив, що «з нетерпінням чекає на початок „реального життя“».

«Моя тенісна подорож добігає кінця після 36 років. Я почуваюся дуже щасливим і привілейованим за весь дивовижний досвід, який мені подарував цей чудовий вид спорту», — написав Маррей в Instagram.

Реклама

За кар'єру Джеймі Маррей виграв сім турнірів Великого шлему: два у парному розряді і п’ять у змішаному. Обидва титули у парі — Australian Open і US Open 2016 року — він здобув разом із бразильцем Бруно Соаресом.

У міксті Маррей двічі виграв Вімблдон (2007, 2017) і тричі перемагав на US Open (2017−2019). У 2015 році Джеймі у складі збірної Великої Британії виграв Кубок Девіса.

Джеймі Маррей — старший брат Енді Маррея, легендарного британського тенісиста, який був першою ракеткою світу і виграв три титули Великого шлему в одиночному розряді. Джеймі та Енді разом здобули два трофеї у парному розряді.

Раніше повідомлялося, що Карлос Алькарас в історичному матчі переміг Новака Джоковича і вперше став чемпіоном Australian Open.