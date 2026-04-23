Світоліна вперше з US Open-2025 програла стартовий матч на турнірі WTA — тій самій суперниці

23 квітня, 13:56
Еліна Світоліна — перша ракетка України (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Еліна Світоліна — перша ракетка України (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Еліна Світоліна зазнала несподіваної поразки на початку престижного ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді.

Читайте також:
Новий рейтинг WTA. Світоліна — в топ‑10, Подрез після українського фіналу зробила неймовірний стрибок

Сьома ракетка світу, яка автоматично пройшла до другого кола, поступилася угорській тенісистці Анні Бондар (№ 63 WTA) у двох сетах — 3:6, 4:6.

Матч тривав майже півтори години. У першій партії Світоліна не реалізувала п’ять брейкпоїнтів, натомість Бондар скористалася своїм єдиним шансом на подачі суперниці. У другому сеті українка не реалізувала ще один брейкпоїнт. У середині другої партії Еліна брала медичну перерву через проблеми з лівою стопою.

Реклама

Світоліна програла свій стартовий матч на турнірі WTA вперше з серпня минулого року, коли також поступилася Бондар у першому колі US Open.

WTA 1000, Мадрид (ґрунт), другий раунд

Анна Бондар (Угорщина) — Еліна Світоліна (Україна) — 6:3, 6:4

https://twitter.com/WTA/status/2047265746862891198

Після вильоту Світоліної Україну на турнірі WTA 1000 у Мадриді в одиночному розряді представляють ще чотири тенісистки: Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна. Даяна Ястремська та Олександра Олійникова вибули у першому колі.

Читайте також:
Український фінал у Руані. Костюк виграла другий титул WTA в кар'єрі, здолавши 19-річну Подрез

Додамо, що торік Світоліна дійшла до півфіналу змагань у Мадриді. Чемпіонкою турніру стала Аріна Соболенко, якій Еліна поступилася у півфіналі.

Повідомлялося, що Марта Костюк перед стартом турніру в Мадриді побувала на матчі Реал — Алавес, у якому зіграв український воротар Андрій Лунін.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Еліна Світоліна Теніс WTA

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies