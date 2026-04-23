Світоліна вперше з US Open-2025 програла стартовий матч на турнірі WTA — тій самій суперниці
Еліна Світоліна — перша ракетка України (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Еліна Світоліна зазнала несподіваної поразки на початку престижного ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді.
Сьома ракетка світу, яка автоматично пройшла до другого кола, поступилася угорській тенісистці Анні Бондар (№ 63 WTA) у двох сетах — 3:6, 4:6.
Матч тривав майже півтори години. У першій партії Світоліна не реалізувала п’ять брейкпоїнтів, натомість Бондар скористалася своїм єдиним шансом на подачі суперниці. У другому сеті українка не реалізувала ще один брейкпоїнт. У середині другої партії Еліна брала медичну перерву через проблеми з лівою стопою.
Світоліна програла свій стартовий матч на турнірі WTA вперше з серпня минулого року, коли також поступилася Бондар у першому колі US Open.
WTA 1000, Мадрид (ґрунт), другий раунд
Анна Бондар (Угорщина) — Еліна Світоліна (Україна) — 6:3, 6:4
Після вильоту Світоліної Україну на турнірі WTA 1000 у Мадриді в одиночному розряді представляють ще чотири тенісистки: Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна. Даяна Ястремська та Олександра Олійникова вибули у першому колі.
Додамо, що торік Світоліна дійшла до півфіналу змагань у Мадриді. Чемпіонкою турніру стала Аріна Соболенко, якій Еліна поступилася у півфіналі.
Повідомлялося, що Марта Костюк перед стартом турніру в Мадриді побувала на матчі Реал — Алавес, у якому зіграв український воротар Андрій Лунін.