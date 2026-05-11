Світоліна вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 у Римі

Еліна Світоліна виграла три поспіль матчі в Римі (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Десята ракетка світу українка Еліна Світоліна обіграла чешку Ніколу Бартункову в 1/8 фіналу ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

У першому сеті Світоліна програла свою подачу за рахунку 1:1, однак одразу зробила брейк у відповідь, після чого виграла чотири поспіль гейми — 6:2.

У другій партії Еліна після обміну брейками зробила вирішальний ривок за рахунку 3:3, забравши три останні гейми — 6:3 на користь українки.

Реклама

Матч тривав годину і 20 хвилин. Для 20-річної Бартункової, яка посідає 94-те місце у рейтингу, це був дебютний виступ в основі турніру категорії WTA 1000.

WTA 1000, Рим (ґрунт), 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) — Нікола Бартункова (Чехія) — 6:2, 6:3

Світоліна вдруге поспіль вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Римі. Торік Еліна зупинилася на ції стадії. Вона вигравала змагання у столиці Італії у 2017 і 2018 роках.

Суперниця українки у чвертьфіналі визначиться у матчі між другою ракеткою світу Оленою Рибакіною (Казахстан) і колишньою лідеркою рейтингу Кароліною Плішковою (Чехія).

Нагадаємо, Марта Костюк, яка минулого тижня виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, вирішила не виступати в Римі через травму стегна.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Олександра Олійникова зазнала поразки від чешки Лінди Носкової у третьому колі ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.