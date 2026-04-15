«Мені дуже пощастило». Світоліна відверто висловилася про виступи за збірну України

За словами сьомої ракетки світу, виступи у складі збірної є для неї дуже особливими, а найяскравішим моментом своєї кар'єри Еліна вважає завоювання бронзової медалі на Олімпіаді-2020 у Токіо, повідомляє ВТУ.

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«Безумовно, виступи за країну на Олімпіаді чи в командних турнірах, таких як Кубок Біллі Джин Кінг, — завжди особливі для мене. Я намагаюся максимально підготуватися, адже відчуваю, що саме там є найбільша підтримка і найважливіші моменти для моєї країни. Найяскравішим моментом моєї кар'єри, безумовно, є бронзова медаль з Токіо, перша для України в тенісі.

Щоразу, коли я виходжу на корт і бачу поруч український прапор, я відчуваю трохи більше тиску, але це також щодня мотивує мене показувати свій максимум. Адже люди в Україні щодня переживають дуже складні часи, і я відчуваю, що мені дуже пощастило, що можу представляти свою країну на такому рівні", — сказала Світоліна

Зазначимо, що жіноча збірна України з тенісу здобула переконливу перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг та забезпечила собі місце у фінальній частині турніру 2026 року.

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