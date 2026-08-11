У чвертьфіналі українська тенісистка перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову (№ 19 WTA).

У першому сеті Світоліна програла два гейми на власній подачі — 3:6.

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У другому сеті Еліна не залишила суперниці жодних шансів, оформивши «бублик» — 6:0.

У вирішальному третьому сеті Світоліна програла один гейм на власній подачі, проте зуміла зробити три брейки. У підсумку — перемога з рахунком 6:3.

Для Світоліної та Александрової це була п’ята зустріч. Рахунок у серії — 4:1 на користь Еліни.

Торонто, Канада. Чвертьфінал.

Еліна Світоліна (Україна) — Катерина Александрова — 3:6, 6:0, 6:3

Матч тривав 1 годину 34 хвилини. За цей час українка виконала три ейси, припустилася п’яти подвійних помилок і реалізувала шість брейк-пойнтів із восьми.

Для української тенісистки це був 28-й чвертьфінал на рівні WTA 1000. Вона втретє вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто — у 2017 році вона здобула титул.

За вихід у фінал Світоліна зіграє проти Іги Свьонтек, яка в 1/8 фіналу обіграла українку Марту Костюк.

Ми писали, що Свьонтек похвалила Костюк після перемоги в Торонто. Польська тенісистка сказала, що це був один із її найкращих матчів у поточному сезоні.