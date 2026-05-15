Друга після Серени Вільямс: Світоліна встановила кілька досягнень, вийшовши у фінал турніру в Римі

У рамках півфіналу українська тенісистка у трьох сетах обіграла Ігу Свьонтек (WTA № 3) з Польщі.

Як повідомляє ВТУ, вийшовши у фінал турніру в Римі, 31-річна Світоліна стала другою найбільш віковою тенісисткою, після американки Серени Вільямс (2014, 2016), кому вдалося вийти у фінал турніру WTA 1000 на харді (Дубай) і на ґрунті (Рим) в одному сезоні.

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Також Еліна стала найстаршою тенісисткою, яка обіграла кількох суперниць із п’ятірки найкращих у рейтингу WTA (Олена Рибакіна, Іга Свьонтек) під час римського «тисячника». Востаннє Світоліній таке вдавалося на WTA Finals у 2019-му.

Світоліна також стала найстаршою тенісисткою в історії Мастерса в Римі, яка обіграла кількох чемпіонок цих змагань (Олена Рибакіна, Іга Свьонтек).

У фіналі турніру в Римі українка зіграє з американкою Корі Гауфф (WTA № 4). Гра відбудеться в суботу, 16 травня. Для Еліни це буде 25-й фінал на рівні WTA-туру, вона виграла 19 трофеїв. На турнірах WTA 1000 для українки це буде шостий фінал.

Зазначимо, що Еліна зіграє у фіналі в Римі втретє в кар'єрі - у 2017 і 2018 роках вона перемагала на турнірі.

Повідомлялося, що Світоліна відреагувала на зняття санкцій з білоруського спорту.