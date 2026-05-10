Світоліна розгромила американку і вийшла в четвертий раунд турніру в Римі - відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 10 WTA) пробилася в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі.

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У третьому колі змагання Світоліна зіграла з американкою Гейлі Баптіст (№ 25 WTA).

Перший сет українка виграла 6:1, а другу партію — 6:2.

Це була третя зустріч тенісисток. Торік американка поступилася українці в третьому колі в Римі. Цього сезону Світоліна програла Баптіст у третьому колі турніру WTA 1000 у Маямі.

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Рим, Італія. Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) — Гейлі Баптіст (США) 6:1, 6:2

Матч тривав 1 годину 8 хвилин. За цей час Еліна зробила одну подачу навиліт, допустила одну подвійну помилку.

У другому колі турніру українка перемогла італійку Ноемі Базілетті. Наступною суперницею Світоліної стане переможниця матчу Медісон Кіз — Нікола Бартункова.

Слід зазначити, що українка двічі вигравала турнір у Римі - у 2017 і 2018 роках.

Нагадаємо, Марта Костюк, яка минулого тижня виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, вирішила не виступати в Римі через травму стегна.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Олександра Олейникова зазнала поразки від чешки Лінди Носкової у третьому колі ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.