Світоліна відіграла сім матчболів і здійснила феноменальний камбек на турнірі в Цинциннаті — відео

17 серпня, 07:49
Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

Еліна Світоліна (№9 WTA) провела матч другого кола на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Перша ракетка України зіграла проти Терези Валентової (№ 64 WTA) із Чехії.

Читайте також:
«Істерично плакала»: Соболенко цинічно поскаржилася на українських тренерів, але промовчала про Лукашенка

У першому сеті Світоліна не змогла продемонструвати якісну гру на власній подачі, програвши три гейми. Їй вдалося зробити один брейк, проте виправити ситуацію не вдалося — 3:6.

Реклама

Друга партія проходила в напруженій боротьбі та за рівного рахунку, внаслідок чого справа дійшла до тай-брейку. Саме там Світоліна зуміла переграти суперницю — 7:6. Варто зазначити, що протягом цього сету Еліна відіграла сім матчболів. На тай-брейку українка поступалася з рахунком 2:5, але здійснила камбек і зрівняла рахунок.

Вирішальний третій сет завершився феноменальною перемогою Світоліної, яка не дозволила суперниці виграти бодай один гейм — 6:0.

Це була їхня перша особиста зустріч.

Цинциннаті, США. Друге коло.

Еліна Світоліна (Україна) — Тереза Валентова (Чехія) 3:6, 7:6(5), 6:0

Матч тривав 2 години 20 хвилин. За цей час українка виконала шість ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала шість брейк-пойнтів із 12.

Світоліна зіграє в третьому колі турніру з Ван Сіньюй із Китаю.

На турнірі в Цинциннаті Україну в одиночному розряді продовжує представляти Марта Костюк, яка в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Теніс Еліна Світоліна

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies