Світоліна відіграла сім матчболів і здійснила феноменальний камбек на турнірі в Цинциннаті — відео

Перша ракетка України зіграла проти Терези Валентової (№ 64 WTA) із Чехії.

У першому сеті Світоліна не змогла продемонструвати якісну гру на власній подачі, програвши три гейми. Їй вдалося зробити один брейк, проте виправити ситуацію не вдалося — 3:6.

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Друга партія проходила в напруженій боротьбі та за рівного рахунку, внаслідок чого справа дійшла до тай-брейку. Саме там Світоліна зуміла переграти суперницю — 7:6. Варто зазначити, що протягом цього сету Еліна відіграла сім матчболів. На тай-брейку українка поступалася з рахунком 2:5, але здійснила камбек і зрівняла рахунок.

Elina Svitolina won this match



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/wcuFqHsk9h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2026

Вирішальний третій сет завершився феноменальною перемогою Світоліної, яка не дозволила суперниці виграти бодай один гейм — 6:0.

Це була їхня перша особиста зустріч.

Цинциннаті, США. Друге коло.

Еліна Світоліна (Україна) — Тереза Валентова (Чехія) 3:6, 7:6(5), 6:0

Матч тривав 2 години 20 хвилин. За цей час українка виконала шість ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала шість брейк-пойнтів із 12.

Світоліна зіграє в третьому колі турніру з Ван Сіньюй із Китаю.

На турнірі в Цинциннаті Україну в одиночному розряді продовжує представляти Марта Костюк, яка в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.