«Хто не спав, переживав, вірив»: Світоліна емоційно звернулася до вболівальників після поразки у півфіналі в Торонто

Еліна Світоліна підбила підсумки свого виступу на престижному турнірі WTA 1000 у Торонто.

Після поразки від Іги Свьонтек у півфіналі українська тенісистка подякувала всім своїм уболівальникам.

«Звичайно, хотілося пройти далі… Але сьогодні найбільше хочу сказати ДЯКУЮ кожному з вас. Тим, хто не спав, дивився, переживав, вірив і підтримував мене. Я відчувала вашу енергію і вона давала мені сили боротися до останнього м’яча.

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Безмежно ціную. Дякую, що ви зі мною. Рухаємось далі", — написала Світоліна в Instagram.

Фото: instagram.com/stories/elisvitolina

Світоліна зіграла у своєму четвертому півфіналі турніру серії WTA 1000 у нинішньому сезоні. Раніше Еліна зупинилася на цій стадії в Індіан-Веллсі, а у Дубаї та Римі дійшла до фіналу. У столиці Італії українка стала чемпіонкою.

Далі Світоліна, яка посідає дев’яте місце у світовому рейтингу, має виступити на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. Основна сітка змагань стартує вже сьогодні, 13 серпня. А кульмінацією хардової частини сезону у Північній Америці стане US Open, який розпочнеться 30 серпня.

Раніше Марта Костюк у двогодинній битві поступилася Ізі Свьонтек у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру в Торонто.