«Закодовано в мене в голові». Світоліна назвала свою головну мрію в тенісі

11 квітня, 07:23
Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Tingshu Wang)

Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Tingshu Wang)

Еліна Світоліна (№ 7 WTA) розповіла про свою мотивацію.

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Українська тенісистка наголосила на важливості підтримки людей, які перебувають поруч із нею.

«Грати за збірну України, маючи щільний графік? Звичайно впливає на загальний стан кар'єри, але я намагаюся з усіх цих ресурсів брати енергію, брати мотивацію. Це дуже мене мотивує. У мене бувають дуже важкі дні. Але в мене є, наприклад, серія тренувань, коли мені потрібно сфокусуватися на роботі.

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Звичайно, у мене є команда фонду, є команда, яка працює з бізнесом, є сім'я — там теж велика команда, яка зі мною, з чоловіком. Для мене дуже важливо, що в мене є люди, які підтримують мене, і далі це вже така велика машина, яку потрібно налаштувати".

Світоліна заявила, що мріє стати першою в рейтингу найкращих тенісисток світу і виграти Grand Slam.

«Мотивацію беру від людей, для мене важливо гідно представляти країну. У мене є мої мрії ще з дитинства — виграти Grand Slam, стати першою. Це вже десь там закодовано в мене в голові. Кожен день — це, мабуть, люди, які мене мотивують, і наша країна, яка бореться за свободу. Тому для мене це, напевно, така велика мотивація — щодня прокидатися і робити все можливе, щоб бути в найкращій формі, гідно представляти країну», — наводить слова Еліни Maincast Sport.

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Нагадаємо, що Костюк і Світоліна стартували з упевнених перемог на Кубку Біллі Джин Кінг.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Теніс Еліна Світоліна WTA

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