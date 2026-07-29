«Рейтинг Гаеля не такий високий»: Світоліна розповіла, чи зіграє з Монфісом у зірковому міксті на US Open

Українська тенісистка зізналася, що хотіла б виступити в дуеті зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом, однак поки що не знає, чи потраплять вони до фінальної заявки.

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«Ми б із задоволенням зіграли. Подивимося, тому що наразі рейтинг Гаеля не такий високий, як нам би хотілося, тож зачекаємо, можливо, на вайлдкард або ще щось. Побачимо.

Зараз формат також трохи змінився порівняно з минулим роком, тому подивимося. Сподіваюся, нам вдасться зіграти. Якщо ні - значить, ні. Таке життя", — цитує Світоліну BTU.

Нагадаємо, організатори US Open планують другий рік поспіль провести «зірковий» мікст-турнір, в якому візьмуть участь найкращі тенісисти одиночного розряду. Торік у турнірі змішаних пар з призовим фондом у 2,3 мільйона доларів зіграли такі зірки тенісу, як Новак Джокович, Карлос Алькарас, Іга Свьонтек. А перемогу здобули італійці Сара Еррані та Андреа Вавассорі.

Додамо, що Еліна Світоліна перед US Open-2026 планує взяти участь у турнірах у Вашингтоні, Торонто і Цинциннаті. Турнір Великого шлему у Нью-Йорку пройде з 30 серпня по 13 вересня.

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У травні Світоліна виграла грунтовий турнір WTA 1000 у Римі.