Світоліна не вийшла до півфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні, поступившись 21-річній філіппінці — відео

Світоліна завершила виступ на турнірі в столиці США (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки від філіппінки Александри Еали у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Перший сет Світоліна програла з рахунком 3:6. У другому українка зробила ранній брейк, проте Еала відігралася, а за рахунку 5:4 на свою користь філіппінка реалізувала третій матчбол на подачі Світоліної.

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Матч тривав годину і 34 хвилини. Світоліна відзначилася чотирма ейсами і реалізувала три брейкпоїнти з дев’яти.

WTA 500, Вашингтон (хард), чвертьфінал

Александра Еала (Філіппіни) — Еліна Світоліна (Україна) — 6:3, 6:4

Світоліна зазнала другої поспіль поразки від 21-річної Еали. У червні Александра з таким самим рахунком перемогла Еліну в чвертьфіналі турніру WTA 500 у Берліні.

Еала у півфіналі турніру у Вашингтоні зіграє проти експершої ракетки світу Наомі Осаки. В іншому півфінальному матчі зустрінуться Джессіка Пегула та Діана Шнайдер.

Наступного тижня Еліна Світоліна візьме участь у турнірі WTA 1000 у Торонто, де отримала 9-й номер посіву та розпочне виступ з другого кола.

Нагадаємо, Світоліна вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Вашингтоні після перемоги над колишньою росіянкою.

Раніше Світоліна висловилася щодо можливої участі в турнірі змішаних пар на Відкритому чемпіонаті США 2026 року.