Світоліна стартувала з розгромної перемоги на турнірі в Німеччині - відео

Еліна Світоліна — одна з найкращих тенісисток в історії України (Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела поєдинок на турнірі WTA 500 у Штутгарті.

У другому колі сьома ракетка світу впевнено розгромила представницю Німеччини Еву Лис (№ 75 WTA). У першому сеті українка програла лише один гейм — 6:1. Другу партію Еліна завершила «всуху» — 6:0.

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Зустріч тривала 55 хвилин. Світоліна шість разів подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала шість із 12 брейк-пойнтів. Варто зазначити, що це була перша очна зустріч тенісисток.

На старті турніру німкеня здолала іспанку Паулу Бадосу (№ 102 WTA) — 2:6, 7:5, 6:4. Найкраща тенісистка України пропускала перше коло.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Німеччина

13−19 квітня

Грунт (зал)

Призовий фонд — 1,049,083 євро

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) — Ева Лис (Німеччина) — 6:1, 6:0

Наступною суперницею Еліни стане переможниця матчу між Катериною Александровою та Ліндою Носковою.

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася подробицями своїх поїздок на батьківщину під час війни.

Також Світоліна оцінила повернення до десятки найкращих тенісисток світу й заявила, що має на меті виграти турнір Великого шлему.