«Повернувся мій бійцівський дух». Світоліна розповіла, як подолала психологічні труднощі наприкінці 2025 року

17 квітня, 17:50
Еліна Світоліна бореться за титул у Штутгарті (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Еліна Світоліна бореться за титул у Штутгарті (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Еліна Світоліна дала коментар після виходу в півфінал ґрунтового турніру WTA 500 у Штутгарті.

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Українська тенісистка зізналася, що готувалася до важкого протистояння з чешкою Ліндою Носковою, якій вона поступилася у двох попередніх очних поєдинках.

«Це був дуже складний матч, я саме такого й очікувала. Я знаю, що Лінда — дуже потужна тенісистка, у неї непроста подача. Тому мені потрібно було постійно бути в тонусі, намагатися повертати якомога більше м’ячів. Дуже рада, що вдалося завершити матч у двох сетах.

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Я рада, що змогла зберегти концентрацію в другому сеті. Звичайно, було трохи прикро, що не вдалося подати на матч, але загалом я дуже задоволена своїм виступом", — цитує Світоліну BTU.

https://www.youtube.com/watch?v=XNRClFp1jiI

Сьома ракетка світу також розповіла, що у нинішньому сезоні зуміла повернутися до своєї найкращої гри після складного періоду наприкінці 2025 року.

«Кінець минулого року був для мене непростим, були певні психологічні труднощі. Я взяла паузу, намагалася більше часу проводити з сім'єю. Звісно, нелегко поєднувати материнство, сім'ю і теніс. Але зараз я дійсно отримую від цього задоволення, і мені здається, що в цьому сезоні до мене повернувся мій бійцівський дух. Я дуже цьому рада».

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У півфіналі в Штутгарті Світоліна у суботу, 18 квітня, зустрінеться з переможницею матчу Кароліна Мухова (Чехія) — Коко Гофф (США).

Раніше повідомлялося, що 19-річна українка Подрез вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру WTA.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Еліна Світоліна WTA Теніс

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