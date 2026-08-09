«Вона дуже сильна тенісистка»: Світоліна прокоментувала перемогу над Анісімовою на турнірі в Торонто

Світоліна відзначила важкий другий сет у матчі проти американки Аманди Анісімової (6:2, 6:4). Еліна вела 5:1, програла три гейми поспіль, але зрештою дотиснула суперницю.

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«Завершити другий сет було непросто. Думаю, вона повернулася в гру, почала діяти трохи краще. Було непросто через невеликий вітер і загалом через характер самої гри — матч був непростим.

Звісно, вона дуже сильна тенісистка, тому я очікувала, що вона ще трохи додасть. Іноді вона грає дуже гостро. Тож було нелегко, але я дуже задоволена тим, як змогла провести гейм за рахунку 5:4, подати на матч і завершити його", — цитує Світоліну BTU.

Українка також розповіла, як знайшла свою гру у Торонто після вольової перемоги на старті турніру.

«Думаю, я додавала від матчу до матчу. У другому колі мій виступ був не найкращим, але я рада, що змогла пройти через той важкий матч. А тепер, думаю, один день відпочинку допоміг мені знову знайти свою гру, попрацювати над кількома моментами, і зараз я краще почуваюся на корті. Також і фізично один день відпочинку допомагає бути свіжішою», — сказала Світоліна.

У чвертьфіналі суперницею Світоліної стане нейтральна тенісистка з російським паспортом Катерина Александрова, яка напередодні обіграла першу ракетку світу Аріну Соболенко (7:6, 4:6, 6:4). Еліна лідирує у протистоянні з Александровою, вигравши три матчі з чотирьох.

Раніше Марта Костюк у двогодинній битві поступилася Ізі Свьонтек у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру в Торонто.