Три години «мучилася» з іспанкою: Світоліна стартувала з надважкої перемоги на великому турнірі WTA в Канаді

4 серпня, 21:03
Світоліна обіграла Бузас Манейро (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)

Світоліна обіграла Бузас Манейро (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)

Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до третього кола престижного турніру WTA 1000 у Торонто.

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Українська тенісистка розпочала виступ на турнірі з другого кола, в якому обіграла іспанку Джессіку Бузас Манейро (№ 63 WTA) у трьох сетах.

Матч несподівано виявився надзвичайно складним для Світоліної. У першому сеті Еліна чотири рази поверталася в гру після брейку суперниці та відіграла два сетболи. Проте на тайбрейку українка зазнала поразки — 5:7.

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Напружена боротьба тривала й у другому сеті. Світоліна відіграла ранній брейк і за рахунку 6:5 на свою користь не змогла подати на сет, однак переграла суперницю на тайбрейку — 7:4.

У вирішальному сеті Світоліна вигравала 5:0, програла чотири наступні гейми, але зрештою вирвала перемогу у геймі на подачі Бузас Манейро. Матч тривав майже три години.

https://www.youtube.com/watch?v=sZftdbp5pJ8

WTA 1000 (хард), Торонто, друге коло

Еліна Світоліна (Україна) — Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) — 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4

У третьому колі турніру в Торонто Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між Єленою-Габріелою Русе (Румунія) та Анастасією Потаповою (Австрія).

Україну в одиночному розряді у Канаді також представить Марта Костюк, яка у другому колі зіграє з канадкою Кетрін Себов. Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова зазнали поразок у першому колі турніру.

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Раніше повідомлялося, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс встановив історичний рекорд на старті престижного турніру в Монреалі.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Еліна Світоліна Теніс Торонто WTA

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