«Я не очікувала». Світоліна прокоментувала розгромну перемогу на турнірі в Німеччині

16 квітня, 10:19
Еліна Світоліна (Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Еліна Світоліна (Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна перемогла представницю Німеччини Еву Лис (6:1, 6:0) на турнірі WTA 500 у Штутгарті.

За словами сьомої ракетки світу, вона задоволена своїм виступом, однак не очікувала, що зможе так впевнено обіграти суперницю. Також Еліна заявила, що в кожному матчі намагається діяти агресивно, повідомляє ВТУ.

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«Чесно кажучи, я не очікувала, що зіграю так добре. Дуже задоволена своєю грою, тим, як провела перший матч тут. Єва грала нещодавно, і, думаю, вона ще трохи відновлювалася після важкого матчу проти Паули [Бадоси]. Але я дуже задоволена своїм виступом. І дуже дякую всім за підтримку — вона була приголомшливою, вона дійсно допомогла мені. Дякую.

Я намагаюся грати агресивніше, намагаюся використовувати свої шанси. Зараз теніс багато в чому вирішується тим, хто першим захоплює ініціативу і починає домінувати в розіграші. Я дуже рада, що поки що це в мене виходить. Відчуваю, що перебуваю в хорошій формі і можу боротися з топгравцями", — сказала Світоліна.

Наступною суперницею Еліни стане переможниця матчу між Катериною Александровою та Ліндою Носковою.

Раніше Світоліна відповіла, чи готова вона стати капітаном збірної України.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Теніс Еліна Світоліна

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