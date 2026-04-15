«Це завжди була моя мета». Світоліна оцінила повернення до десятки найкращих тенісисток світу

15 квітня, 12:54
Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Українська тенісистка Еліна Світоліна намагається не зупинятися на досягнутому й має на меті виграти турнір Великого шлему.

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За словами сьомої ракетки світу, вона рада поверненню до десятки рейтингу WTA, однак, однак не хоче відчувати повного задоволення собою, а щоразу прагнути більшого.

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«Повернутися до десятки — це чудове відчуття. Це була моя мета як цього, так і минулого року. Але я намагаюся не зупинятися на цьому і не відчувати повного задоволення, бо хочу досягти більшого. Я хочу піднятися ще вище і виграти турнір Grand Slam, звісно. Це завжди була моя мета. Це досягнення додає мені впевненості, але я прагну більшого і хочу ставати кращою.

Можливо, вже після завершення кар'єри я зможу повною мірою його оцінити. Для мам, які планують народити дитину і повернутися в спорт, це доказ того, що це можливо. Є багато гравчинь, яким це вдалося, і я рада бути серед цих чудових тенісисток", — цитує Світоліну ВТУ.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася в десятку найкращих тенісисток світу після успішного виступу на Australian Open, де дійшла до півфіналу. Останній раз Еліна була в десятці кращих ще в жовтні 2021 року.

Раніше Світоліна відверто висловилася про виступи за збірну України.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Теніс Еліна Світоліна

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