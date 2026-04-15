«Це завжди була моя мета». Світоліна оцінила повернення до десятки найкращих тенісисток світу

За словами сьомої ракетки світу, вона рада поверненню до десятки рейтингу WTA, однак, однак не хоче відчувати повного задоволення собою, а щоразу прагнути більшого.

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«Повернутися до десятки — це чудове відчуття. Це була моя мета як цього, так і минулого року. Але я намагаюся не зупинятися на цьому і не відчувати повного задоволення, бо хочу досягти більшого. Я хочу піднятися ще вище і виграти турнір Grand Slam, звісно. Це завжди була моя мета. Це досягнення додає мені впевненості, але я прагну більшого і хочу ставати кращою.

Можливо, вже після завершення кар'єри я зможу повною мірою його оцінити. Для мам, які планують народити дитину і повернутися в спорт, це доказ того, що це можливо. Є багато гравчинь, яким це вдалося, і я рада бути серед цих чудових тенісисток", — цитує Світоліну ВТУ.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася в десятку найкращих тенісисток світу після успішного виступу на Australian Open, де дійшла до півфіналу. Останній раз Еліна була в десятці кращих ще в жовтні 2021 року.

Раніше Світоліна відверто висловилася про виступи за збірну України.