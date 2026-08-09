Ця перемога стала для Світоліної восьмою у 2026 році над суперницями із топ-10 світового рейтингу, повідомляє BTU. Українська тенісистка вийшла на чисте перше місце за цим показником, випередивши Марту Костюк (Україна), Александру Еалу (Філіппіни) та Олену Рибакіну (Казахстан), які здобули цього сезону по сім таких перемог.

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Усі перемоги Світоліної над топ-10 цього сезону:

Australian Open, Мірра Андрєєва (№ 7) — 6:2, 6:4

Australian Open, Коко Гофф (№ 3) — 6:1, 6:2

Дубай, Коко Гофф (№ 4) — 6:4, 6:7(13), 6:4

Індіан-Веллс, Іга Свьонтек (№ 2) — 6:2, 4:6, 6:4

Рим, Олена Рибакіна (№ 2) — 2:6, 6:4, 6:2

Рим, Іга Швьонтек (№ 3) — 6:4, 2:6, 6:2

Рим, Коко Гофф (№ 4) — 6:4, 6:7(3), 6:2

Торонто, Аманда Анісімова (№ 10) — 6:2, 6:4

Нагадаємо, Світоліна посідає дев’яте місце у світовому рейтингу WTA.

У чвертьфіналі турніру в Торонто суперницею Світоліної стане нейтральна тенісистка з російським паспортом Катерина Александрова, яка напередодні обіграла першу ракетку світу Аріну Соболенко (7:6, 4:6, 6:4). Еліна лідирує у протистоянні з Александровою, вигравши три матчі з чотирьох.

Раніше Світоліна прокоментувала перемогу над Анісімовою на турнірі в Торонто.