Світоліна обіграла ексросіянку й вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Вашингтоні — відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у Вашингтоні, обігравши колишню росіянку, яка нині представляє Узбекистан, Поліну Кудерметову.

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Друга сіяна турніру, яка розпочала виступи одразу з другого кола, здобула перемогу у двох сетах — 7:6(4), 6:4. Це була перша зустріч тенісисток.

У першому сеті Світоліна двічі відігралася після брейка суперниці. За рахунку 5:6 Кудерметова не реалізувала сетбол, після чого українка перевела гру на тайбрейк і виграла його з рахунком 7:4.

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У другій партії вирішальною стала серія з трьох поспіль виграних геймів: поступаючись 1:2, Світоліна повела 4:2, а згодом завершила матч на власній подачі — 6:4.

WTA 500. Вашингтон. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 2) — Поліна Кудерметова (Узбекистан, Q) — 7:6(4), 6:4

Світоліна вдруге у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні, повторивши свій найкращий результат, встановлений у 2023 році.

У матчі за вихід до півфіналу українка зіграє проти філіппінки Александри Еали. У червні на турнірі в Берліні Світоліна поступилася їй у двох сетах — 3:6, 4:6.

Раніше Еліна Світоліна висловилася щодо можливої участі в турнірі змішаних пар на Відкритому чемпіонаті США 2026 року.