«Допомагають не підвести свою країну». Світоліна подякувала українським фанатам після перемоги над росіянкою

У чвертьфіналі українська тенісистка обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову (№ 19 WTA). Світоліна перемогла у трьох сетах — 3:6, 6:0, 6:3.

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На пресконференції Еліна подякувала українським уболівальникам, які підтримували її під час поєдинку.

«Так, звісно, я відчуваю трохи більший тиск, ніж у матчах проти будь-якої іншої суперниці. Особливо на такій стадії — у чвертьфіналі, коли я залишаюся єдиною українкою. У Торонто завжди багато українців, але, чесно кажучи, це приємна проблема. Вони надають мені чудову підтримку, вони стоять за мною.

Це теж мене надихає. Не лише коли я виходжу на корт, а й коли програю сет і почуваюся не надто добре — я все одно продовжую шукати шлях до перемоги. Тож у такі моменти вони справді мене підтримують і допомагають не підвести свою країну".

Світоліна поділилася спогадами про те, як у 2017 році вона виграла турнір у Торонто.

«Так, у мене тут чудові спогади, і, звісно, дивовижно усвідомлювати, що відтоді минуло вже стільки часу. Здається, того року я теж виграла Рим, і цього року теж виграла Рим. Тож так, я відчуваю, що перебуваю в гарній позиції, але рухаюся від матчу до матчу. Звісно, було б неймовірно зіграти у фіналі ще одного турніру WTA 1000.

Я просто згадую минуле й думаю про все позитивне, що пов’язує мене з цим місцем. Цього разу в мене теж була складна сітка. Тож так, це приємно. Я маю чудову підтримку, тут багато українців, і це справді надихає мене показати все, на що я здатна", — наводить слова спортсменки BTU.

У півфіналі суперницею Світоліної стане польська тенісистка Іга Свьонтек. Еліна поступається Ізі в особистих зустрічах (3:4), проте виграла два останні матчі цього сезону — на турнірах категорії WTA 1000 в Індіан-Веллсі та Римі.

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Ми писали, що Світоліна повторила досягнення Серени Вільямс після перемоги над росіянкою в Торонто.