Увійшла в історію WTA. Світоліна повторила досягнення Серени Вільямс після перемоги над росіянкою в Торонто

У чвертьфіналі українська тенісистка обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову (№ 19 WTA). Світоліна перемогла у трьох сетах — 3:6, 6:0, 6:3.

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Як повідомляє OptaAce, Світоліна повторила досягнення легендарної американки Серени Вільямс.

Перемога над росіянкою стала для українки десятою поспіль на турнірах категорії «1000»: вона виграла шість поєдинків і титул у Римі в травні, а також уже чотири матчі в Торонто.

Світоліна стала лише другою тенісисткою (віком понад 30 років), якій вдалося досягти такого успіху після легендарної американки.

10 - Since the format’s introduction in 2009, Elina Svitolina (10) has become the second player aged 30+ to claim 10+ consecutive WTA-1000 match wins, along with Serena Williams. Renaissance.#NBO26 | @NBOtoronto @WTA pic.twitter.com/K4qE5sp3zw — OptaAce (@OptaAce) August 11, 2026

У півфіналі суперницею Світоліної стане польська тенісистка Іга Свьонтек. Еліна поступається Ізі в особистих зустрічах (3:4), проте виграла два останні матчі цього сезону — на турнірах серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі та Римі. Поєдинок між Еліною та Ігою відбудеться 12 серпня.

Ми писали, що Свьонтек похвалила Костюк після перемоги в Торонто. Польська тенісистка сказала, що це був один із її найкращих матчів у поточному сезоні.