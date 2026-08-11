Увійшла в історію WTA. Світоліна повторила досягнення Серени Вільямс після перемоги над росіянкою в Торонто

11 серпня, 10:27
Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто.

У чвертьфіналі українська тенісистка обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову (№ 19 WTA). Світоліна перемогла у трьох сетах — 3:6, 6:0, 6:3.

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Як повідомляє OptaAce, Світоліна повторила досягнення легендарної американки Серени Вільямс.

Перемога над росіянкою стала для українки десятою поспіль на турнірах категорії «1000»: вона виграла шість поєдинків і титул у Римі в травні, а також уже чотири матчі в Торонто.

Світоліна стала лише другою тенісисткою (віком понад 30 років), якій вдалося досягти такого успіху після легендарної американки.

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У півфіналі суперницею Світоліної стане польська тенісистка Іга Свьонтек. Еліна поступається Ізі в особистих зустрічах (3:4), проте виграла два останні матчі цього сезону — на турнірах серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі та Римі. Поєдинок між Еліною та Ігою відбудеться 12 серпня.

Ми писали, що Свьонтек похвалила Костюк після перемоги в Торонто. Польська тенісистка сказала, що це був один із її найкращих матчів у поточному сезоні.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Теніс Еліна Світоліна Серена Вільямс Торонто

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