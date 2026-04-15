«Подорож займає дуже багато часу». Світоліна розповіла, як зараз добирається до України

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася подробицями своїх поїздок на батьківщину під час війни.

За словами Світоліної, через закритий авіапростір вона змушена летіти до Польщі, а вже звідти добиратися до столиці автомобілем, що займає близкьо 15 годин, повідомляє ВТУ.

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«Подорож займає дуже багато часу, приблизно 12−15 годин. Я лечу до Варшави, а потім ще 10−12 годин їду машиною до Києва. Звісно, я йду на певний ризик. Мені пощастило мати чоловіка, який із розумінням ставиться до цього і дозволяє мені повертатися додому.

Для мене це дуже важливо і для реалізації проєктів, і щоб бачити сім'ю, адже там живе моя бабуся. Дуже важко, що більше немає можливості просто прилетіти до Києва за кілька годин, як раніше. Але всі емоції і підтримка, яку я отримую від українців… Я не можу уявити, що могла б діяти інакше", — сказала Світоліна.

Раніше Світоліна відверто висловилася про виступи за збірну України.

Також Світоліна відповіла, чи готова стати капітаном збірної України

Крім цього, Еліна оцінила повернення до десятки найкращих тенісисток світу.

Перед цим перша ракетка України назвала свою головну мрію в тенісі.