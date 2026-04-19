Світоліна заробила понад 50 тисяч євро за турнір у Німеччині

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті.

Світоліна поступилася представниці Чехії Кароліні Муховій у півфіналі з рахунком 4:6, 6:2, 4:6.

На шляху до півфіналу Еліна перемогла німкеню Еву Лис — 6:2, 7:5, 6:4, а також чеську тенісистку Лінду Носкову — 7:6, 7:5.

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За виступ на турнірі українка заробила 57 395 євро та 195 рейтингових очок, повідомляє WTA. Це п’ятий півфінал українки в цьому сезоні.

Зазначимо, що фіналістка WTA 500 в Штутгарті отримає 99 565 євро, переможниця — 161 310 та Porsche 911 Carrera S Cabriolet.

У фіналі Мухова зустрінеться з представницею Казахстану Єленою Рибакіною.

Цікаво, що українська тенісистка Марта Костюк зіграє проти землячки Вероніки Подрез у вирішальному матчі турніру WTA 250 у французькому Руані. Зустріч відбудеться у неділю, 19 квітня, о 15:00.

Зазначимо, що минулого року чемпіонкою турніру стала українка Еліна Світоліна, яка в цьому сезоні пропускала це змагання.

Раніше ми писали, що Костюк з нетерпінням очікує українського фіналу на турнірі у Франції.

Також нещодавно Олександра Олійникова розповіла про труднощі під час кар'єри.