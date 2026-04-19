Світоліна заробила понад 50 тисяч євро за турнір у Німеччині
Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті.
Світоліна поступилася представниці Чехії Кароліні Муховій у півфіналі з рахунком 4:6, 6:2, 4:6.
На шляху до півфіналу Еліна перемогла німкеню Еву Лис — 6:2, 7:5, 6:4, а також чеську тенісистку Лінду Носкову — 7:6, 7:5.
За виступ на турнірі українка заробила 57 395 євро та 195 рейтингових очок, повідомляє WTA. Це п’ятий півфінал українки в цьому сезоні.
Зазначимо, що фіналістка WTA 500 в Штутгарті отримає 99 565 євро, переможниця — 161 310 та Porsche 911 Carrera S Cabriolet.
У фіналі Мухова зустрінеться з представницею Казахстану Єленою Рибакіною.
Цікаво, що українська тенісистка Марта Костюк зіграє проти землячки Вероніки Подрез у вирішальному матчі турніру WTA 250 у французькому Руані. Зустріч відбудеться у неділю, 19 квітня, о 15:00.
Зазначимо, що минулого року чемпіонкою турніру стала українка Еліна Світоліна, яка в цьому сезоні пропускала це змагання.
Раніше ми писали, що Костюк з нетерпінням очікує українського фіналу на турнірі у Франції.
Також нещодавно Олександра Олійникова розповіла про труднощі під час кар'єри.