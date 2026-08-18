«Не так, як сподівалася». Світоліна через травму знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)
Українська тенісистка Еліна Світоліна не зіграє проти представниці Китаю Ван Сіюй у третьому колі турніру в США.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
За інформацією джерела, причиною зняття з турніру стала травма.
Зазначимо, що у другому колі під час матчу з Терезою Валентовою українка викликала на корт фізіотерапевта. Пізніше Світоліна заявила, що не встигла відновитися так, як сподівалася.
«Я не відновилася так, як сподівалася, аби підготуватися до наступного раунду», — сказала Еліна.
Нагадаємо, що на попередньому турнірі WTA 1000 у Торонто (Канада) Світоліна дійшла до півфіналу, де поступилася Свьонтек.
Минулого сезону в Цинциннаті Еліна не змогла подолати друге коло. Її найкращим результатом на цьому турнірі є півфінал 2015 року.
У цьогорічному розіграші в Цинциннаті Україну в одиночному та парному розрядах продовжує представляти Марта Костюк, яка в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін. 18 серпня у третьому колі Марта зіграє проти американки Слоун Стівенс.
Раніше ми писали, що Костюк та Стернс перемогли легендарних сестер Вільямс у драматичному матчі в Цинциннаті.
А Еліна Світоліна розкрила секрет неймовірного камбеку на турнірі в США.