«Не так, як сподівалася». Світоліна через травму знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті

18 серпня, 20:50
Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Еліна Світоліна (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зіграє проти представниці Китаю Ван Сіюй у третьому колі турніру в США.

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Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За інформацією джерела, причиною зняття з турніру стала травма.

Зазначимо, що у другому колі під час матчу з Терезою Валентовою українка викликала на корт фізіотерапевта. Пізніше Світоліна заявила, що не встигла відновитися так, як сподівалася.

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«Я не відновилася так, як сподівалася, аби підготуватися до наступного раунду», — сказала Еліна.

Нагадаємо, що на попередньому турнірі WTA 1000 у Торонто (Канада) Світоліна дійшла до півфіналу, де поступилася Свьонтек.

Минулого сезону в Цинциннаті Еліна не змогла подолати друге коло. Її найкращим результатом на цьому турнірі є півфінал 2015 року.

У цьогорічному розіграші в Цинциннаті Україну в одиночному та парному розрядах продовжує представляти Марта Костюк, яка в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін. 18 серпня у третьому колі Марта зіграє проти американки Слоун Стівенс.

Раніше ми писали, що Костюк та Стернс перемогли легендарних сестер Вільямс у драматичному матчі в Цинциннаті.

А Еліна Світоліна розкрила секрет неймовірного камбеку на турнірі в США.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Теніс Еліна Світоліна

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