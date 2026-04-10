«Почуваюся як ніколи добре». Світоліна висловилася про розгромну перемогу над польською тенісисткою на Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна (Фото: ФТУ)
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала впевнену перемогу над Катаржиною Кавою (6:2, 6:1) у найбільшому міжнародному командному турнірі в жіночому тенісі.
За словами Світоліної, вона задоволена своїми діями під час матчу та наголосила, що зараз почувається як ніколи добре.
«Суперниця грала дуже добре, потужно пробивала м’яч. Звісно, я очікувала складний матч і була готова до всього, що могло статися. Добре, що капітан допоміг мені трохи заспокоїтися і подивитися на ситуацію з різних сторін.
Я дуже задоволена тим, як змогла впоратися з нервами. Знаєте, Кубок Біллі Джин Кінг — це завжди цілий букет емоцій, і нерви — одна з них. Тому потрібно вміти з цим справлятися, але поруч із тобою команда, яка підтримує. Це дуже приємно — мати таку підтримку. Також я дуже вдячна українським уболівальникам. Це найближче, де ми можемо грати, ніби вдома. Ми зараз у Польщі, і я дуже вдячна за можливість грати перед усіма тут.
Я почуваюся як ніколи добре і виглядаю як ніколи добре. Я намагаюся показувати свій максимум у кожному матчі - і за свою країну, і взагалі в кожній грі. Дякую вам. І дякую капітану", — сказала Світоліна для Setanta Sports Ukraine.
Зазначимо, що Марта Костюк також перемогла свою суперницю Магду Лінетт — 6:4, 6:0.
11 квітня відбудуться ще три матчі — два одиночні та один парний.
Майя Хвалинська/Катаржина Кава — Надія Кіченок/Людмила Кіченок.
Магда Лінетт — Еліна Світоліна.
Катаржина Кава — Марта Костюк.
Зазначимо, що переможець протистояння зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться восени в Китаї.
Раніше ми писали, що 14-річна українська тенісистка виграла перший матч на професійному рівні.