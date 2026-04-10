«Почуваюся як ніколи добре». Світоліна висловилася про розгромну перемогу над польською тенісисткою на Кубку Біллі Джин Кінг

10 квітня, 21:45
Еліна Світоліна (Фото: ФТУ)

Еліна Світоліна (Фото: ФТУ)

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала впевнену перемогу над Катаржиною Кавою (6:2, 6:1) у найбільшому міжнародному командному турнірі в жіночому тенісі.

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За словами Світоліної, вона задоволена своїми діями під час матчу та наголосила, що зараз почувається як ніколи добре.

«Суперниця грала дуже добре, потужно пробивала м’яч. Звісно, я очікувала складний матч і була готова до всього, що могло статися. Добре, що капітан допоміг мені трохи заспокоїтися і подивитися на ситуацію з різних сторін.

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Я дуже задоволена тим, як змогла впоратися з нервами. Знаєте, Кубок Біллі Джин Кінг — це завжди цілий букет емоцій, і нерви — одна з них. Тому потрібно вміти з цим справлятися, але поруч із тобою команда, яка підтримує. Це дуже приємно — мати таку підтримку. Також я дуже вдячна українським уболівальникам. Це найближче, де ми можемо грати, ніби вдома. Ми зараз у Польщі, і я дуже вдячна за можливість грати перед усіма тут.

Я почуваюся як ніколи добре і виглядаю як ніколи добре. Я намагаюся показувати свій максимум у кожному матчі - і за свою країну, і взагалі в кожній грі. Дякую вам. І дякую капітану", — сказала Світоліна для Setanta Sports Ukraine.

Зазначимо, що Марта Костюк також перемогла свою суперницю Магду Лінетт — 6:4, 6:0.

11 квітня відбудуться ще три матчі — два одиночні та один парний.

Майя Хвалинська/Катаржина Кава — Надія Кіченок/Людмила Кіченок.

Магда Лінетт — Еліна Світоліна.

Катаржина Кава — Марта Костюк.

Зазначимо, що переможець протистояння зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться восени в Китаї.

Раніше ми писали, що 14-річна українська тенісистка виграла перший матч на професійному рівні.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Теніс Еліна Світоліна Кубок Біллі Джин Кінг

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