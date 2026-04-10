«Почуваюся як ніколи добре». Світоліна висловилася про розгромну перемогу над польською тенісисткою на Кубку Біллі Джин Кінг

За словами Світоліної, вона задоволена своїми діями під час матчу та наголосила, що зараз почувається як ніколи добре.

«Суперниця грала дуже добре, потужно пробивала м’яч. Звісно, я очікувала складний матч і була готова до всього, що могло статися. Добре, що капітан допоміг мені трохи заспокоїтися і подивитися на ситуацію з різних сторін.

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Я дуже задоволена тим, як змогла впоратися з нервами. Знаєте, Кубок Біллі Джин Кінг — це завжди цілий букет емоцій, і нерви — одна з них. Тому потрібно вміти з цим справлятися, але поруч із тобою команда, яка підтримує. Це дуже приємно — мати таку підтримку. Також я дуже вдячна українським уболівальникам. Це найближче, де ми можемо грати, ніби вдома. Ми зараз у Польщі, і я дуже вдячна за можливість грати перед усіма тут.

Я почуваюся як ніколи добре і виглядаю як ніколи добре. Я намагаюся показувати свій максимум у кожному матчі - і за свою країну, і взагалі в кожній грі. Дякую вам. І дякую капітану", — сказала Світоліна для Setanta Sports Ukraine.

Зазначимо, що Марта Костюк також перемогла свою суперницю Магду Лінетт — 6:4, 6:0.

11 квітня відбудуться ще три матчі — два одиночні та один парний.

Майя Хвалинська/Катаржина Кава — Надія Кіченок/Людмила Кіченок.

Магда Лінетт — Еліна Світоліна.

Катаржина Кава — Марта Костюк.

Зазначимо, що переможець протистояння зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться восени в Китаї.

Раніше ми писали, що 14-річна українська тенісистка виграла перший матч на професійному рівні.