«Моє тіло підвело мене». Вордлі перервав мовчання після поразки від Дюбуа

11 травня, 10:05
Фабіо Вордлі програв Даніелю Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Фабіо Вордлі програв Даніелю Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Фабіо Вордлі прокоментував свою поразку в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

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Британський боксер опублікував пост на своїй сторінці в Х, в якому подякував Дюбуа за бій і своїм фанатам за підтримку.

«Моє тіло підвело мене, але серце — ні. І з цим я можу змиритися. Вітаю, Даніель. Дякую тобі за чудовий бій, гідний місця в підручниках історії.

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Спасибі Манчестеру і всім, хто був зі мною на цьому шляху", — написав Вордлі.

https://twitter.com/FabioWardley/status/2053565699541393447
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Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Фабіо. При цьому у Вордлі в професійному рекорді 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 КО) і зазнав трьох поразок.

Зазначимо, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.

Нагадаємо, що Вордлі наклали шви на ніс і під оком після бою з Дюбуа.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Фабіо Вордлі Даніель Дюбуа

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