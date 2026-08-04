Монфіс встановив історичний рекорд на старті престижного турніру в Монреалі

Гаель Монфіс виступає на турнірі в Монреалі (Фото: David Kirouac-Imagn Images)

Французький тенісист Гаель Монфіс (АТР № 347) розпочав із перемоги виступ на турнірі серії АТР 1000 у Торонто (Канада).

У поєдинку 1/64 фіналу турніру він здолав представника Польщі Каміла Майхжака (АТР № 67).

Матч завершився за підсумками двох сетів — 6:4, 6:4.

39-річний чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної виступив уперше після «Ролан Гаррос» і перервав серію з трьох поразок поспіль.

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Монфіс також став найстаршим тенісистом, якому вдалося перемогти на турнірі серії «Мастерс» у Монреалі з 1970 року.

The moment Gael Monfils became the oldest man to win a match in Montreal since 1970.



The golf swing celebration to seal the deal.



39 years old, making history in his final season.



Another incredible moment in his incredible career.



🇫🇷🥹 pic.twitter.com/eXDm7SuVbK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 4, 2026

У матчі проти поляка Монфіс виконав вісім ейсів, припустився шести подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнти з дев’яти.

У другому колі турніру в Канаді Монфіс зіграє проти 19-ї ракетки світу Лернера Тьєна зі США.

Нагадаємо, що цього сезону Гаель Монфіс завершить професійну кар'єру . За час своєї кар'єри француз здобув 13 титулів на турнірах ATP.

Монфіс і Світоліна одружилися влітку 2021 року. У 2022 році в пари народилася донька Скай.

Повідомлялося, що Світоліна розповіла, чи зіграє вона з Монфісом у зірковому міксті на US Open. Перед US Open 2026 року українка планує взяти участь у турнірах у Торонто та Цинциннаті. Турнір серії «Великого шолома» в Нью-Йорку відбудеться з 30 серпня по 13 вересня.