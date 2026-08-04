Монфіс встановив історичний рекорд на старті престижного турніру в Монреалі
Гаель Монфіс виступає на турнірі в Монреалі (Фото: David Kirouac-Imagn Images)
Французький тенісист Гаель Монфіс (АТР № 347) розпочав із перемоги виступ на турнірі серії АТР 1000 у Торонто (Канада).
У поєдинку 1/64 фіналу турніру він здолав представника Польщі Каміла Майхжака (АТР № 67).
Матч завершився за підсумками двох сетів — 6:4, 6:4.
39-річний чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної виступив уперше після «Ролан Гаррос» і перервав серію з трьох поразок поспіль.
Монфіс також став найстаршим тенісистом, якому вдалося перемогти на турнірі серії «Мастерс» у Монреалі з 1970 року.
У матчі проти поляка Монфіс виконав вісім ейсів, припустився шести подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнти з дев’яти.
У другому колі турніру в Канаді Монфіс зіграє проти 19-ї ракетки світу Лернера Тьєна зі США.
Нагадаємо, що цього сезону Гаель Монфіс завершить професійну кар'єру . За час своєї кар'єри француз здобув 13 титулів на турнірах ATP.
Монфіс і Світоліна одружилися влітку 2021 року. У 2022 році в пари народилася донька Скай.
Повідомлялося, що Світоліна розповіла, чи зіграє вона з Монфісом у зірковому міксті на US Open. Перед US Open 2026 року українка планує взяти участь у турнірах у Торонто та Цинциннаті. Турнір серії «Великого шолома» в Нью-Йорку відбудеться з 30 серпня по 13 вересня.