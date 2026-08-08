«Вона зараз чудово грає». Свьонтек похвалила Костюк після перемоги в Торонто

Іга Свьонтек (WTA №8) прокоментувала перемогу над Мартою Костюк (WTA №11) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Торонто.

Польська тенісистка сказала, що це був один із її найкращих поєдинків у поточному сезоні, а також похвалила гру представниці України.

«Ця перемога для мене багато важить. Марта зараз чудово грає. Вона у відмінній формі й виграє багато матчів.

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Мені потрібно було додати, і я це зробила. Мабуть, це був один із найкращих моїх матчів сезону. Тож я рада", — наводить слова польської тенісистки The Tennis Letter.

Свьонтек обіграла Костюк за підсумками трьох сетів — 3:6, 6:1, 6:2.

Матч тривав 2 години 11 хвилин. За цей час Костюк виконала один ейс, не припустилася жодної подвійної помилки та реалізувала чотири брейк-пойнти з 13. На рахунку Свьонтек — дві подвійні помилки та сім реалізованих брейк-пойнтів із 15.

Це був п’ятий поєдинок між тенісистками. Марта поступається в протистоянні з рахунком 1:4. Перед цим матчем Українка перемогла польку на Ролан Гаррос у поточному році.

У чвертьфіналі Свьонтек зіграє або з американкою Джессікою Пегулою, або з росіянкою Діаною Шнайдер.

Україну в одиночному розряді в Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка в третьому колі розгромила ексросіянку Анастасію Потапову. Свій поєдинок в 1/8 фіналу вона проведе в ніч на 9 серпня проти Аманди Анісімової зі США. Початок матчу — орієнтовно о 03:30 за київським часом.