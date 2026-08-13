«Я дозволила їй грати у свою гру»: Свьонтек оцінила важку перемогу над Світоліною у півфіналі турніру в Торонто

Польська тенісистка, яка здобула перемогу у трьох сетах, зазначила, що матчі проти українки завжди проходять у боротьбі.

«Важкий матч. Проти Еліни завжди важко, тож я рада, що перемогла цього разу. Думаю, я дозволила їй грати у свою гру, тому що іноді граю надто коротко. Мої удари не були такими важкими, тож мені просто потрібно було додати ще більше енергії, якщо я хотіла краще зіграти в третьому сеті.

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У другому сеті мої удари іноді були короткими, іноді недостатньо якісними були удари перед виходом до сітки. Усе було питанням якості, і я знала, що можу це покращити", — цитує Свьонтек The Athletic.

Восьма ракетка світу додала, що покращення гри в третьому сеті стало запорукою перемоги.

«Тактика мало що може змінити, якщо ти просто неправильно б'єш по м’ячу. Я знала, що можу це зробити, адже в першому сеті мені це вдалося. У мене був цей потенціал — треба було просто знайти правильний ритм.

Я рада, що змогла бути достатньо терплячою, не розчаруватися, не здатися й просто знайшла спосіб зіграти краще в третьому сеті", — сказала Свьонтек.

У фіналі турніру в Торонто Свьонтек зіграє проти другої ракетки світу Олени Рибакіної. Полька спробує завоювати свій 12-й титул WTA 1000 у кар'єрі.

Раніше Марта Костюк у двогодинній битві поступилася Свьонтек у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру в Торонто.