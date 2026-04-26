«Почалося запаморочення, зір затуманився». Колишня перша ракетка світу викликала лікаря на корт під час матчу в Мадриді

Поєдинок завершився за рахунку 6:7(6), 6:2, 0:3.

За словами експершої ракетки світу, останні два дні вона почувалася жахливо, а під час матчу в неї почалися запаморочення та затуманився зір, повідомляє Punto de Break.

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«Останні два дні я почувалася жахливо. Думаю, у мене якийсь вірус: я знаю, що ви всі хочете відповідей, але головне — будьте обережні. Бували години, коли все було гаразд, але в інші моменти мені ставало дуже зле. Я чула, що в роздягальні щось підхопили, ходить якийсь вірус, що десь там причаївся. Я знаю, що за пару днів усе буде добре, але сьогодні я відчувала нуль енергії, нуль стабільності.

Фізично я почувалася дуже погано, потім було ще гірше. Я думала, можливо, стане краще, і, мабуть, так і було, але не настільки, щоб грати належним чином. Я знала, що буде важко, але все одно хотіла спробувати, бо вже кілька разів за кар'єру хворіла і мені вдавалося вигравати більшість матчів. Усе залежало від того, наскільки погано я почувалася, і цього разу було набагато гірше, ніж у попередні рази.

Мені здавалося, що в мене є шанс, але в третьому сеті в мене почалося запаморочення, зір затуманився, ніби я втратила координацію. Я навіть не могла нічого випити. На корті я завжди почуваюся сповненою енергії, а сьогодні вона різко впала. Поки не почався третій сет, я відчувала, що маю шанс, так, але сталося те, що сталося.

Я не пам’ятаю попереднього випадку, коли я знімалася з матчу. Рим? Так, але то була травма. Я завжди хочу пробувати до останнього, але якщо відчуваю, що не можу цього зробити, як у Римі, то немає сенсу продовжувати", — сказала Свьонтек.

Зазначимо, Костюк розгромила колишню росіянку і вийшла до третього кола турніру в Мадриді, де зіграє з Джессікою Пегулою.

Раніше ми писали, що Алькарас вперше в кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції.