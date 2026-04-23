Калініна перемогла третю ракетку Чехії та вийшла у третє коло престижного турніру в Мадриді

Українська тенісистка Ангеліна Калініна у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді переграла чешку Марію Боузкову.

У першому сеті Калініна поступалася 1:3, але зуміла переламати хід гри, зробивши два брейки — 6:4. Друга партія проходила під контролем українки, яка впевнено довела матч до перемоги — 6:3.

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Боузкова посідає 24-те місце у світовому рейтингу та є третьою ракеткою Чехії.

У третьому колі Калініна зустрінеться з переможницею пари Каміла Осоріо Серрано (Колумбія) — Наомі Осака (Японія).

Маріє Боузкова (Чехія) — Ангеліна Калініна (Україна) 0:2 (4:6, 3:6)

Раніше виступи на турнірі несподівано припинила перша ракетка України Еліна Світоліна.

Також вибули Дар’я Снігур та Юлія Стародубцева.

Перед цим після першого кола зі змагань вилетіли Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

У квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Ангеліна також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.

Нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.