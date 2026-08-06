32-річна спортсменка народила сина, якого назвали Пабло. Про це вона розповіла у своєму Instagram, опублікувавши фото з немовлям у лікарняній палаті.

«Наш маленький хлопчик уже з нами. Словами неможливо передати, наскільки прекрасним є те, що ми стали батьками. Ми безмежно вдячні Богові за те, що все пройшло добре, і що ми вже повернулися додому разом із нашим (дуже) маленьким принцом», — написала Гарсія.

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Фото: instagram.com/carogarcia

Фото: instagram.com/carogarcia

Фото: instagram.com/carogarcia

Каролін Гарсія завершила професійну кар'єру після Відкритого чемпіонату США 2025 року. Незадовго до цього француженка вийшла заміж за Борху Дурана, підприємця з Барселони, з яким вона веде тенісний подкаст The Tennis insider Club.

Гарсія — колишня четверта ракетка світу в одиночному розряді, чемпіонка Підсумкового турніру WTA 2022 року. Загалом за кар'єру виграла 11 титулів на рівні WTA-туру, зокрема три трофеї категорії WTA 1000: Wuhan Open (2017), China Open (2017) і Cincinnati Open (2022).

У парному розряді Гарсія двічі виграла Ролан Гаррос (2016, 2022) у дуеті з Крістіною Младенович. У складі збірної Франції перемогла у Кубку Біллі Джин Кінг 2019 року (тоді — Fed Cup). За кар'єру Каролін заробила майже 19 мільйонів доларів призових.

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